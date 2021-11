Blue Reflection: Second Light feiert die Veröffentlichung mit dem Launchtrailer

Heute veröffentlichen Koei Techo und Entwickler Gust den Titel Blue Reflection: Second Light im Westen. Für Nintendo Switch* und PlayStation 4* gibt es eine Handelsversion, aber auch bei PC-Steam könnt ihr zugreifen. Eine Konsolen-Demo ist nach wie vor verfügbar. Wir konnten Blue Reflection: Second Light bereits für ein Preview anspielen. Koei Tecmo liefert heute auch noch den Launchtrailer ab.

Ein Mädchen in einer fremden Welt

Ein Mädchen findet sich in einer fremden, sommerlichen Welt wieder. Ihr Name ist Ao Hoshizaki. In einer isolierten Schule leben die drei Mädchen Kokoro, Yuki und Rena, welche wie Ao ihre Erinnerungen verloren haben. Was ist hier los und wie kann Ao gleichzeitig in der ungewohnten Umgebung leben und wieder in ihr altes Leben zurückkehren? Bei ihren Erkundungen trifft die Truppe auf neue Mädchen, Gegenden, seltsam bekannte Dinge, Monster und eine mysteriöse Kraft.

Auf ihrer Reise werden die Mädchen die Beziehungen untereinander stärken. Das hat dann auch Auswirkungen auf die Kämpfe. Gemeinsam können zudem verschiedene Objekte hergestellt werden. Auch die Schule gilt es auszubauen, Anliegen zu erfüllen und verschiedene Events inklusive Dates zu erleben. Die Charakter-Designs stammen übrigens von Mel Kishida.

Die Post-Launch-Inhalte

Neben dem Season-Pass gibt es auch auch weitere Post-Launch-Inhalte. Das erste Update wird demnach schon am 23. November veröffentlicht und beinhaltet Foto-Modus-Filter, inklusive Wasserfarben und Schraffur.

Ein weiteres Update soll dann am 21. Dezember folgen und neue Fotorahmen und Charakter-Posen bieten. Zudem kann in der Akademie ein ganzes Foto-Studio erbaut werden. Der Hardcore-Schwierigkeits-Modus „MUST DIE“ sorgt zudem für neue Herausforderungen. Ein weiteres Foto-Modus-Update mit neuen Filtern und Posen wird am 4. Januar 2022 aufgespielt.

Bildmaterial: Blue Reflection: Second Light, Koei Tecmo, Gust