Black Friday: Neue Angebote für Nintendo-Switch-Games zu Bestpreisen

Amazon hat noch einmal nachgebessert, gekontert und aufgefüllt. Zum heutigen Black Friday sind einige Nintendo-Switch-Spiele so günstig wie nie. Es sind keine Wühltisch-Preise, aber das ist besonders von First-Party-Software natürlich auch nicht zu erwarten, wie ihr wisst.

Zelda: Skyward Sword HD zu 41,99 Euro, Zelda: Link’s Awakening für 40,99 Euro, Pokémon Schild für 40,99 Euro oder WarioWare: Get It Together! für 33,00 Euro sind aber bisherige oder aktuelle Bestpreise.

Auch Bravely Default II für 29,99 Euro oder das grandiose und noch recht frische Metroid Dread für 43,00 Euro sind einen Blick wert. Trials of Mana für 19,99 Euro hat Amazon auch wieder auf Lager.

Die aktuellen Black-Friday-Angebote bei Amazon

NEO: The World Ends With You* für 33,99 Euro solltet ihr euch insbesondere ansehen, wenn ihr die TWEWY-Reihe unterstützen möchtet. Erst in dieser Woche vermeldete Square Enix, dass die Verkäufe hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind.

Eine persönliche Empfehlung gibts auch für Mario & Rabbids: Gold Edition* für 27,99 Euro. In dieser Edition ist der Season-Pass (kostet 14,99 Euro) gleich enthalten. Er bietet die neue Donkey-Kong-Welt.

