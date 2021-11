Bandai Namco nimmt Jump Force aus den digitalen Regalen und die Services offline

All Good things must come to an end, heißt es von Bandai Namco. Das mag in vielen Lebenslagen zutreffen, beim Verkauf von Videospielen dürften aus Perspektive der Konservierung aber nur wenige zustimmen. Diesmal betrifft es Jump Force.

Wie man bekannt gab, werden ab dem 24. August 2022 ein Großteil der Online-Services nicht mehr angeboten. Schon am 7. Februar 2022 wird man auf allen Plattformen den digitalen Verkauf des Spiels, von DLCs und der virtuellen Währung einstellen. Jump Force ist dann also nicht mehr verfügbar.

Das ist insofern überraschend, als Bandai Namco erst im April 2021 den Charakter-Pass 2 zum Abschluss gebracht hatte. Erst im August 2020 wurde das Spiel außerdem in einer Deluxe Version für Nintendo Switch veröffentlicht.

Alle Offline-Inhalte der Handelsversion werden natürlich weiterhin spielbar sein. Auch Online-Kämpfe (exklusive Ranked-Matches) sind noch weiterhin möglich. Bereits gekaufte DLC-Inhalte bleiben auch verfügbar. Grund für die Entscheidung dürften Lizenzen sein, doch Bandai Namco hat dies nicht ausgeführt.

Die Handelsversion von Jump Force kostet für PS4 bei Amazon* derzeit 23,99 Euro. Die Deluxe Edition für Switch schlägt mit 36,99 Euro zubuche*. Gut möglich, dass die Preise in den nächsten Tagen ein wenig anziehen.

Bildmaterial: Jump Force, Bandai Namco, Spike Chunsoft