Utawarerumono: Der 20. Geburtstag wird mit einem Livestream gefeiert

Erinnert ihr euch an die Countdown-Seite von Aquaplus? Mittlerweile sind die Stunden und Minuten fertig heruntergezählt und die geplante Ankündigung ist erfolgt. Dabei handelt es sich um einen Livestream zum 20. Geburtstag der Utawarerumono-Reihe, welcher am 24. November um 11 Uhr ausgestrahlt wird. Bis es also konkret wird, müssen erneut warten.

Ebenfalls ein wenig kurios: Utawarerumono erschien in Japan erstmals am 26. April 2002. Der 20. Geburtstag ist somit noch ein Stück weit entfernt. Als Gäste mit von der Partie sein werden diverse Synchronschauspielerinnen und -schauspieler. Ob es auch Ankündigungen gibt, ist nicht klar. Der ganze Rummel und der Anlass des Livestreams deuten eigentlich darauf hin. Ebenso die Tatsache, dass für Japan derzeit kein weiterer Utawarerumono-Ableger angekündigt ist.

In Japan erschien zuletzt das Action-RPG Utawarerumono: ZAN 2, welches noch nicht für den Westen angekündigt ist. Allerdings richtet sich der Livestream an das japanische Publikum, also sollte man nicht auf eine Lokalisierungs-Ankündigung hoffen.

Der kommende Livestream

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: Aquaplus