Der Utawarerumono-Entwickler Aquaplus hat eine Teaser-Seite eröffnet

Aquaplus bedient sich aktuell einer neuen Teaser-Webseite. Neben dem Schriftzug „Coming Soon“ könnt ihr zudem einem Countdown zusehen, welcher in etwas mehr als neun Tagen abläuft.

Vor allem bekannt ist Aquaplus für die Utawarerumono-Reihe. In Japan erschien zuletzt das Action-RPG Utawarerumono: ZAN 2, welches noch nicht für den Westen angekündigt ist. Allerdings richtet sich der aktuelle Teaser an das japanische Publikum, also sollte man nicht auf eine Lokalisierungs-Ankündigung hoffen.

Was sind eure Tipps?

Bildmaterial: Aquaplus