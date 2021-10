Tormented Souls: Die Erkundung des Herrenhauses lässt auf sich warten

Seit August ist Tormented Souls schon für PCs, PlayStation 5 und seit September für Xbox Series verfügbar, eigentlich sollte es auch noch für PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Doch das dauert nun noch ein bisschen.

Wie Publisher PQube und Entwickler Abstract Digital Works und Dual Effect bekannt gaben, sind die weiteren Konsolen-Versionen nunmehr für Anfang 2022 geplant.

Nach wie vor ebenfalls geplant sind übrigens Handelsversionen für PlayStation 4* und Nintendo Switch*. Amazon listet sie nun zufälligerweise für den 2. Februar 2022 – das wäre Anfang 2022.

Für alle, die Tormented Souls schon jetzt genießen können, gibt es bald ein kostenloses Update. Am 28. Oktober, pünktlich zum bevorstehenden Halloween-Wochenende, gibt es neue Kostüme und Waffen für Protagonistin Caroline. Außerdem wird der Soundtrack bei Steam verfügbar sein.

Erkunde als Caroline Walker die furchterregenden Hallen eines verlassenen Herrenhauses auf der Suche nach vermissten Zwillingsschwestern – du bist jedoch nicht allein. Löse in diesem erbarmungslosen Albtraum Rätsel und stelle dich in tödlichen Kämpfen finsteren Gegnern. Kannst du dich deinen Ängsten stellen und die Geheimnisse des Wintersees aufdecken… oder wirst du beim Versuch sterben?

Natürlich ist der Schauplatz ein Herrenhaus

Tormented Souls sorgte zur Ankündigung für Aufsehen, weil es sich ausdrücklich an den Wurzeln des klassischen Survival-Horror-Genres orientiert. Etwas, was viele Horror-Fans in den letzten Jahren vermissten.

Ihr findet im Spiel also charakteristische Elemente wie eine starre Perspektive. Gleichzeitig möchte man aber auch moderne Elemente beimischen. Schauplatz von Tormented Souls ist – natürlich – ein Herrenhaus. Das Spiel bietet übrigens deutsche Texte.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Tormented Souls, PQube Games, Dual Effect, Abstract Digital Works