Blue Reflection: Second Light lockt mit Demo, Post-Launch-Inhalten und Atelier-Crossover

Koei Techo Europe und Entwickler Gust Studios haben heute eine spielbare Demo-Version zu Blue Reflection: Second Light veröffentlicht. Die Demo ist ab sofort im PlayStation Store und im Nintendo eShop verfügbar. Nachdem ihr zuletzt unsere Preview zum Spiel lesen konntet, könnt ihr euch also nun eigene Eindrücke abholen.

In der Testversion können die SpielerInnen bereits in die Story reinschnuppern und den Prolog sowie eine Story-Demo selbst spielen. Dort folgen sie Aos Reise von Beginn an, die in der traumähnlichen Welt aufwacht.

Ihr könnt in der Demo die Grundlagen des Spiels kennenlernen, dazu zählt man das Crafting, die Erkundung und natürlich das Kampfsystem. Wer den Prolog abschließt, erhält in der Vollversion einen Bonus: Das „Bunny-Head-Accesory“ und das Fragment „Preparing for the Unknown“.

Darüber hinaus kündigte man heute auch Post-Launch-Inhalte an. Das erste Update wird demnach schon am 23. November veröffentlicht und beinhaltet den Foto-Modus-Filter, inklusive Wasserfarben und Schraffur.

Ein weiteres Update soll dann am 21. Dezember folgen und neue Fotorahmen und Charakter-Posen bieten. Zudem kann in der Akademie ein ganzes Foto-Studio erbaut werden. Der Hardcore-Schwierigkeits-Modus „MUST DIE“ sorgt zudem für neue Herausforderungen. Ein weiteres Foto-Modus-Update mit neuen Filtern und Posen wird am 14. Januar 2022 aufgespielt.

Das war noch nicht alles. Auch eine Atelier-Sophie-Kooperation wurde heute vorgestellt:

Wer sowohl den „Summer-Bikini“-Vorverkaufsbonus für Blue Reflection: Second Light als auch Bonus „Comfy and Casual“ aus dem kommenden Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream besitzt, kann die Outfits im jeweils anderen Spiel ebenfalls tragen.

Blue Reflection: Second Light wird am 9. November 2021 in Europa für Nintendo Switch, PlayStation und PC-Steam erscheinen. Für Nintendo Switch* und PlayStation 4* gibt es eine Handelsversion, die ihr bereits bei Amazon findet!

Bildmaterial: Blue Reflection: Second Light, Koei Tecmo, Gust