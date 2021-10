The Dark Pictures Anthology: „The Devil in Me“ ist der vorerst letzte Teil der Horror-Sammlung

Bandai Namco hat in dieser Woche The Dark Pictures Anthology: House of Ashes veröffentlicht. Zum Launch veröffentlichte man noch einmal einen Live-Action-Trailer, den ihr unten seht.

Dort findet ihr auch das Ankündigungsvideo zum nächsten Teil der Anthology. Das hat inzwischen Tradition. Das neue Spiel heißt The Dark Pictures: The Devil in Me und diesmal nähert man sich offenbar… von der anderen Seite.

Gleichzeitig ist The Devil in Me auch das Season-Finale. Allerdings das Finale von „Season One“. Wo eine erste Season ist, folgt in der Regel auch eine zweite.

Seht euch beide Videos nachfolgend an.

Bildmaterial: The Dark Pictures: House of Ashes, Bandai Namco, Supermassive Games