Tetris Effect: Connected ist ab sofort auch auf Nintendo Switch erhältlich

Dass Tetris Effect: Connected für Nintendo Switch erscheint, war irgendwie auch an der Zeit. Seit gestern dürft ihr Blöcke schieben. Zuvor war das neuste Tetris für nahezu alle anderen Systeme veröffentlicht worden. Am 18. August stand die Veröffentlichung der Connected-Fassung für PCs und PS4 an, die bislang Xbox-exkusiv war. Es erweitert Tetris Connect um eine Mehrspielerkomponente.

Seit November 2020 ist Tetris Effect: Connected für Xbox und PCs via Microsoft erhältlich. Dies erregte insbesondere deshalb Aufsehen, weil das Originalspiel Tetris Effect* 2018 einst exklusiv für PlayStation 4 erschienen ist und VR-Support bietet.

Der neu interpretierte Puzzle-Klassiker bietet diverse Mehrspieler-Modi. Nach der gestaffelten und etwas unübersichtlichen Veröffentlichungspolitik wird es dafür nun ganz einfach: Es gibt Cross-Play über alle Plattformen hinweg.