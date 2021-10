Tango Gameworks: Neues Spiel beim Studio von The Evil Within in Entwicklung

Aktuell arbeiten Tango Gameworks emsig an ihrem düsteren Action-Adventure Ghostwire: Tokyo. Das sei aber nicht das einzige Projekt, das sich derzeit in Arbeit befände, wie Studiochef und Branchengröße Shinji Mikami nun im Rahmen der Xbox-Präsentation zur Tokyo Game Show 2021 offenbarte. Es werde an einem weiteren Titel gewerkelt.

Viele weitere Infos ließ sich Mikami dann aber nicht mehr entlocken. Ein – nicht uninteressantes – Detail teilte er dann aber doch. Demnach soll John Johanas in die Entwicklung des neuen, noch unbekannten Titels involviert sein.

Johanas arbeitete für Tango Gameworks bereits an zwei Titeln – The Evil Within und The Evil Within 2. Bei ersterem als Teil des Entwicklerteams, während er beim Nachfolger sogar Platz auf dem Regiestuhl nehmen durfte. Dürfen wir also vorsichtig mit einem dritten Eintrag in die Survival-Horror-Serie rechnen oder toben sich Johanas und das Team an einer frischen IP aus? Das bleibt wohl abzuwarten.

Nun ist der Spotlight erstmal für Ghostwire: Tokyo reserviert, das – nach einer COVID-bedingten Verschiebung – für eine Veröffentlichung im Frühjahr 2022 vorgesehen ist. Erst kürzlich teilte man einen frischen Trailer, der weitere Einblicke in die schaurige Welt und das Gameplay des Horror-Action-Adventures bot.

Zahlreiche „Besucher“ machen euch das Leben schwer

In Ghostwire: Tokyo erkunden SpielerInnen die Straßen einer Stadt voller Geister und mysteriöser überirdischer Bedrohungen mit einem Arsenal an leistungsstarken Fähigkeiten. Nach einem verheerenden okkulten Ereignis sind 99 % der Stadtbewohner verschwunden – nur ihr steht zwischen dem Untergang dieser großartigen Stadt und ihrer Erlösung.

Außerweltliche Besucher greifen euch an, offenbar angeführt von einem maskierten Mann namens Hannya. Ihr wehrt euch mit euren neuen, übernatürlichen Fähigkeiten, von denen ihr im Trailer einige seht. Es ist das Ethereal Weaving, das ätherische Weben. Die mächtige Kunst des aufeinander Abstimmens der Elemente mithilfe spiritueller Energie.

Ihr trefft auf verschiedene Gegner, auf die ihr eure Angriffsmuster abstimmen müsst. Flinke Geister, traditionelle „Teru Teru Bozu“-Wetterpuppen und gesichtslose Geister. Unschwer zu erkennen inspiriert von japanischer Folklore und Legenden.

Bildmaterial: The Evil Within 2, Tango Gameworks / Bethesda