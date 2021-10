Bandai Namco: Welche Ziele und Absichten hinter dem neuen Logo stecken

Vor einigen Jahren erst änderte Bandai Namco seinen jetzigen Firmennamen, zuvor hieß man Namco Bandai. Eine Kleinigkeit, trotzdem mussten natürlich weltweit unzählige Logos angepasst werden. Und da sprechen wir nicht nur vom Briefpapier.

Heute gibt Bandai Namco bekannt, dass sich das Logo erneut ändert. Die Logo-Änderung soll einer neuen Absichtserklärung und Selbstverpflichtung Rechnung tragen, die da heißt: „Fun for All into the Future“.

„Wir werden ein neues Logo einführen, das unsere neuen Absichten verkörpert“, heißt es. Die Entscheidung ziele auf einem schnell verändernden, globalen Markt darauf ab, alle Konzepte in jeder Region zu stärken und die Individualität der einzelnen Unternehmensgruppen zu stärken.

Neues Kredo die „ultimative Definition“

Das neue Unternehmens-Kredo sei die „ultimative Definition“ dessen, was Bandai Namco macht, wurde in externen und internen Umfragen entwickelt und wird mit MitarbeiterInnen weltweit diskutiert. Und das wäre:

Bandai Namco existiert, um Träume, Spaß und Inspiration mit Menschen auf der ganzen Welt zu teilen. Wir arbeiten an einer besseren Zukunft für alle, indem wir Menschen und Gesellschaften durch den Genuss einzigartig unterhaltsamer Produkte und Dienstleistungen verbinden.

So sieht’s aus, Freunde. Das derzeitige Logo zeige die Fusion von Bandai und Namco und ist damit veraltet. Denn die Fusion ist schließlich schon einige Jahre her. Das neue Logo zeigt ein Sprechblasenmotiv, in Japan „Fukidashi“ genannt. Es soll das Verbindungspotenzial der Marke ausdrücken. Die Sprechblase soll zudem Japans Manga-Kultur repräsentieren. Magenta als Motivfarbe stehe nicht nur für Vielfalt, sondern macht auch einen fröhlichen Eindruck und sei leicht zu reproduzieren. Und das ist das neue Logo:

Nachfolgend ein interessantes Logo rund um die Logo-Simplifizierung.

Warum Logos immer simpler werden

Bildmaterial: Bandai Namco