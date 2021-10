Sonntagsfrage: Holt ihr euch eine Nintendo Switch OLED?

Seit ein paar Tagen ist eine neue Hybrid-Konsole auf den Markt… okay, so neu ist die Konsole auch nicht, es handelt sich vielmehr um eine neue Variante der Nintendo Switch. Mit einem 7 Zoll OLED-Bildschirm dürfen sich vor allem Spielerinnen und Spieler, die den Handheld-Modus benutzen, freuen. Dadurch strahlt der Bildschirm in einer intensiveren Farbgebung und Lichteffekte werden besser dargestellt. Gerade in sonnigeren Regionen wird man vermutlich den Unterschied merken, da der Bildschirm nicht so viel spiegelt.

Des Weiteren dürfen sich Neukäufer auf einen größeren, internen Speicher mit 64 GB freuen. Um eine weitere SD-Karte kommt man vermutlich dennoch nicht herum. Genauso wenig wie um den größeren Aufsteller, wenn man seine Switch im Tisch-Modus benutzen möchte. Denn mit dem extra-breiten Aufsteller kippt die Konsole nun nicht mehr so leicht um. Ansonsten gibt es noch ein paar kleinere Anpassungen am Gerät sowie an der Docking-Station.

Doch reichen euch diese Neuerungen aus bzw. haben euch diese Neuerungen bereits zu einem Kauf animiert? Mittlerweile gibt es unterschiedliche Testberichte im Internet, die einige Userinnen und User aus der Community überzeugt haben könnten oder eventuell auch nicht. Zu welcher Gruppe gehört ihr? Verratet es uns in unserer heutigen Sonntagsfrage!

Datenschutzhinweis: Für unsere Sonntagsfrage nutzen wir den externen Dienst Strawpoll. Strawpoll (Datenschutzerklärung) nutzt unter anderem Googles ReCaptcha, um Mehrfachstimmen auszuschließen. Wenn ihr eure Stimme bei den Sonntagsfragen aktiv abgebt, dann nutzt ihr damit den externen Dienst Strawpoll und übertragt Daten an Strawpoll.

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 03. Oktober