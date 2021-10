Mogcast Folge 59: Tales of Arise ist endlich erschienen

Es ist wieder einmal Zeit für eine neue Folge des Podcasts. Wie jeden Monat trifft sich Moderatorin Kerona mit spannenden Gästen, die einiges zu erzählen haben.

Die Folgen werden euch rund 45 Minuten lang mit den neusten Informationen oder heiß diskutieren Themen unterhalten. Für Kritik, Wünsche, Anregungen oder sogar Gastauftritte sind wir jederzeit zu haben, also schreibt uns euer Feedback in die Kommentare!

Hootle mit Schwimmreifen? Kawaii!

In der Sommerpause war unser Team damit beschäftigt, die Kellerbräune entweder in ein Tomatenrot oder einen ansehnlichen Karamell-Ton zu verwandeln. Doch in der Zwischenzeit ist ein Spiel erschienen, das in der JPGames-Community heiß diskutiert wird: Tales of Arise.

Die Folge wird wie immer von Moderatorin Kerona geleitet. Als Gäste lädt der Mogcast erneut den langjährigen Tales of-Fan Aruka ein, der mit seinem Wissen die Runde bereichert. Natürlich darf auch die Expertin aus dem JPGames-Team nicht fehlen: Mit IsiWiesel haben wir unsere Testerin von Tales of Arise ins Boot geholt, die sich bis zur Platintrophäe durchgebissen hat.

Die Folge 59 des Mogcasts ist ab sofort bei iTunes, bei Spotify und wie gewohnt bei YouTube online! Für die Bereitstellung des Intros möchten wir Christian Koitka danken, der sich wirklich ins Zeug gelegt hat, um uns einen melodischen Sound zu verpassen.