Hourglass: Das Puzzle-Adventure aus Deutschland erscheint nächste Woche

Vor mehr als zwei Jahren berichteten wir vom Projekt von Patrick de Rijk und Ben Braß, die gemeinsam an dem Puzzle-Adventure Hourglass arbeiten wollten. Die Kickstarter-Kampagne dazu fand über 800 UnterstützerInnen und sammelte über 41.000 Euro für die Entwicklung des Spiels ein.

Nun steht Hourglass kurz vor seiner Veröffentlichung, die am 22. Oktober 2021 erfolgen wird. Zunächst nur für PC-Steam. Die Kickstarter-Kampagne sah einst auch Portierungen für Konsolen als Stretch-Goal vor, doch die wurden nicht erreicht.

Das Puzzle-Adventure wird in der First-Person-Perspektive gespielt und bietet herausfordernde Rätsel mit Zeitmechaniken. Als Spiele, die ähnlich seien, nennt man Portal, The Witness und The Talos Principle.

Die SpielerInnen schlüpfen in die Rolle von Aywa, welche nach Ägypten reist, um ihren verschollenen Vater und Archäologen Arthur McConnor zu finden. Auf ihrer Suche stößt sie auf antike Technologien. Diese ermöglichen ihr, ihre Aktionen für einen kurzen Zeitraum aufzunehmen, und diese im Anschluss von ihrem Zeit-Klon erneut abspielen zu lassen. Mithilfe dieser Fähigkeit müssen verschiedenste Rätsel gelöst werden, um am Ende nicht nur ihren verschollenen Vater zu finden, sondern auch, um das große Geheimnis der alten Ägypter zu lüften.

Eine etwa 20-minütige Demo steht bei Steam zum Ausprobieren bereit.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Hourglass, Cyberwave