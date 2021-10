Deutsche Verkaufscharts: Gruselstimmung dank House of Ashes von Bandai Namco

Pünktlich im Halloween-Monat Oktober hat Bandai Namco The Dark Pictures Anthology: House of Ashes veröffentlicht. Der neuste Teil der Gruselserie kommt bei Fans gut an. Auf PS5 und Xbox Series kann sich House of Ashes bis auf Rang 2 vorschieben. Auf PS5 wird es von FIFA 22 geschlagen, auf Xbox Series von Far Cry 6.

Im PS4-Ranking geht es für House of Ashes bis auf Rang 3 nach oben. Hier ändert sich die Spitze aus FIFA 22 und Far Cry 6 im Vergleich zur Vorwoche nicht. Auch in den Xbox-One-Charts dominiert FIFA 22 weiterhin, hier gefolgt von Grand Theft Auto V: Premium Edition.

Nintendo-Vorwochensieger Metroid Dread lässt langsam Federn. Nach den Goldmedaillen muss Samus Aran das Zepter nun wieder an Spitzenreiter Mario Kart 8 Deluxe übergeben. Dahinter landet leider die Handelsversion von FIFA 22 für Switch, die eigentlich FIFA 19 mit neuen Kadern ist.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: The Dark Pictures: House of Ashes, Bandai Namco, Supermassive Games