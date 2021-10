Atelier Sophie 2: Alette, Olias und das neue Synthese-System vorgestellt

Koei Tecmo hat heute zwei neue Charaktere zu Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream sowie Details zum neuen Panel-Synthese-System vorgestellt.

Atelier Sophie 2 knüpft an das Erstlingswerk an und ihr folgt der liebevollen Alchemistin Sophie Neuenmuller kurz nach ihren Abenteuern aus dem Jahr 2016. Ihr beginnt euer Abenteuer (zunächst bewusstlos) in einer geheimnisvollen, traumähnlichen Welt namens Erde Wiege.

Dort werdet ihr von einer unbekannten Person gerettet. Sie heißt Alette Claretie und sie träumt davon, einen Schatz zu finden, den es wohl nur in Erden Wiege gibt. Alette, die als wild und leichtsinnig beschrieben wird, hilft Sophie, sich in dieser neuen Welt zurechtzufinden und begleitet sie auf der Suche nach ihrer Freundin Plachta.

Als Sophie und Alette nach Roytale, der einzigen Stadt in Erde-Wiege, zurückkehren, werden sie von einem Mann namens Olias Enders angesprochen. Der zweite neue Charakter, der heute vorgestellt wird, ist nach eigenen Angaben der stärkste ultimative Bodyguard der Welt.

Und er behauptet, Plachta zu kennen. Gemeinsam gehen sie zum Rande der Stadt und als sie Plachta schließlich finden, scheint Sophie sie nicht zu erkennen. Wer ist diese neue Plachta? Das wollen Sophie, Alette und Olias natürlich herausfinden.

Atelier Sophie 2 verwendet eine aktualisierte Version des Synthese-Systems aus der Mysterious-Subserie. Neue Gegenstände werden auf Grundlage alchemistischer Komponenten erstellt, die auf das Panel gelegt werden.

Alchemistische Komponenten sind mit einem Element (Farbe) verbunden: entweder Feuer, Eis, Blitz, Wind oder Licht. Durch die Auswahl von Materialien können verschiedene Effekte erzeugt werden. Leuchtende Komponenten verbinden die Materialien. Wenn Materialien desselben Elements nebeneinander liegen, bilden sie eine Verbindung und je größer die Anzahl der Verbindungen ist, desto bessere Effekte lassen sich erzielen. Um mächtige Gegenstände zu erschaffen, ist es wichtig, die Verbindungen zu kennen und alchemistische Komponenten strategisch zu platzieren.

Im Laufe des Spiels helfen euch Katalysatoren und Restricted-Panels, um Effekte zu erschaffen. Mit letzeren wir die Synthese schwerer, die Effekt dafür umso wirkungsvoller. Außerdem können sich die Charaktere später gegenseitig bei der Synthese unterstützen. Auch gibt es Rezepte, die nur für Plachta oder nur für Sophie bestimmt sind.

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream erscheint weltweit gleichzeitig am 25. Februar 2022 für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PC-Steam. Für Sammler gibt es in Europa eine Premium Box sowie eine Special Collection Box. Natürlich gibt es auch eine physische Standard-Edition.

Bildmaterial: Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream, Koei Tecmo, Gust