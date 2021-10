WarioWare: Get it Together! präsentiert Accolades-Trailer der außergewöhnlichen Sorte

Mit den sogenannten Accolades-Trailern weisen Publisher kurz nach der Veröffentlichung eines Spiels noch einmal darauf hin, wie gut es ist. Und es ist immer gut, denn die Presse-Zitate sind natürlich ausgewählt.

Nichts, was ein Wario nötig hätte. Als ob er sein Spiel überhaupt würde bewerten lassen. Wario weiß, wie gut WarioWare ist und zeigt es in einem Accolades-Trailer, den ihr so auch noch nicht gesehen haben dürftet.

Wer es schafft, die Award-Sammlung bei 0:37 nicht zu pausieren, muss keine Häme über sich ergehen lassen. Unser Test, sorry Wario, fand übrigens, dass das neue WarioWare hinter seinen Möglichkeiten blieb.

„WarioWare: Get it Together! ist auf seltsame Art und Weise verstörend, witzig und für eine kurze Weile unterhaltsam“, schrieb Tim im Review. Aber wen interessiert das schon? Wario nicht.

Bildmaterial: WarioWare: Get It Together!, Nintendo