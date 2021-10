3 Games für 49 Euro: Mit Switch-Spielen und großer Auswahl für PlayStation und Xbox

Saturn ist am Sonntagabend mit einer neuen „3 Games für 49 Euro“-Aktion online gegangen. Mit dabei sind diesmal auch Nintendo-Switch-Spiele, die viele Fans bei diesen Aktionen oft vermissen.

Die Auswahl der Switch-Spiele ist beschränkt, aber kann sich sehen lassen: Catherine Full Body, Puyo Puyo Tetris 2, Vampyr, Sea of Solitude, Collection of Mana, Kingdom Hearts: Melody of Memory, Trials of Mana oder Balan Wonderworld sind hier dabei.

Auf PlayStation solltet ihr euch über 13 Sentinels: Aegis Rim Gedanken machen, das es auch heute oft nur zum Launchpreis gibt. Hier locken außerdem Sakura Wars, Yakuza 6: The Song of Life, Secret of Mana, NieR: Automata, Dragon Quest XI S oder Final Fantasy VIII Remastered und viele mehr.

Ihr könnt auch plattformübergreifend kombinieren, also beispielsweise zwei PS4-Games und ein Switch-Spiel einpacken. Oder andere Kombinationen. Der Abzug erfolgt im Warenkorb automatisch.

Nehmt ihr diesmal etwas mit?

Bildmaterial: Saturn – Werbung