Sonntagsfrage: Werdet ihr euch das Erweiterungspaket von Nintendo Switch Online holen?

In wenigen Tagen erwartet Spielerinnen und Spieler einer Nintendo Switch eine kleine Sammlung von Nintendo-64- und SEGA-Mega-Drive-Klassikern. Alles was die Spielenden dafür benötigen, ist ein Abo von Nintendo Switch Online. Habt ihr ein solches Abo, erwarten euch unter anderem Mario Kart 64, Super Mario 64 und The Legend of Zelda: Ocarina of Time sowie Sonic the Hedgehog 2, Ecco the Dolphin, Streets of Rage 2 und viele mehr. Dazu kommt, dass die Spiele für Switch optimiert wurden und auch einen Online-Modus bieten. Wer braucht schon Mario Kart 9, wenn er in Mario Kart 64 spielen kann!

Doch das alles hat einen kleinen Haken. Falls ihr bereits ein NSO-Abo habt, kommt ihr dennoch nicht in den Genuss von diesen Spielen. Dafür müsst ihr ein zusätzliches Erweiterungspaket abonnieren und etwas tiefer in euren Geldbeutel greifen. Habt ihr zum Beispiel ein Jahreseinzelabonnement, zahlt ihr nicht mehr 19,99 Euro, sondern 39,99 Euro. Je nachdem, wie ihr euch die Preise aufteilt, kommt eventuell eine Familienmitgliedschaft in Frage. Dennoch steigt auch hier der Preis auf 69,99 Euro, falls ihr das Erweiterungspaket nutzen möchtet.

Als zusätzlichen Anreiz spendiert euch Nintendo im Erweiterungspaket ebenfalls den kommenden, kostenpflichtigen DLC zu Animal Crossing: New Horizons namens Happy Home Paradise. Doch reicht euch das aus? Werdet ihr ab Dienstag, den 26. Oktober, die neuen Funktionen von NSO nutzen? Verratet es uns in unserer heutigen Sonntagsfrage!

