Zelda: Skyward Sword HD bekommt neuen Soundtrack in einer Limited Edition

In Japan wird es anlässlich der neuen HD-Version von Zelda: Skyward Sword auch eine Neuauflage des Soundtracks geben. Heute kündigte man eine physische Collection aus 5 Discs und 187 Tracks an, die in einer speziellen Box daherkommt.

Es ist sowohl die teilweise neu arrangierte Musik aus der HD-Version, als auch die Originalmusik aus dem Wii-Spiel enthalten. Genauso hatte man es übrigens auch schon bei Zelda: Link’s Awakening gehandhabt.

Eine Limited Edition des Soundtracks wird es ebenfalls geben. Diese beinhaltet zusätzlich eine kleine, transparente Musikbox, welche die Hymne der Göttin abspielt. Die Musikbox seht ihr im Video in Aktion.

Bei CD Japan könnt ihr die Limited Edition aktuell bereits vorbestellen*.

Bildmaterial: Nintendo, Nippon Columbia