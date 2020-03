Der neue Original Soundtrack zu Zelda: Link’s Awakening ist jetzt erhältlich

Seit einigen Tagen ist der brandneue Original Soundtrack von Nippon Columbia zu Zelda: Link’s Awakening in Japan erhältlich. Und das 4-CD-Werk ist ein echtes Schmuckstück! Die Limited Edition bietet musikalisch so ziemlich alles, was das Spiel zu bieten hat. Neben dem Game-Boy-Soundtrack ist natürlich auch der Soundtrack des Remakes enthalten, ebenso wie ein weiterer Track, der für einen japanischen TV-Spot produziert wurde.

Bei Amazon Japan (ihr könnt die Website auch in englischer Sprache anzeigen lassen) dürftet ihr ein wenig günstiger wegkommen, dafür braucht ihr eine Kreditkarte. Play-Asia nimmt als Zahlungsmethode auch PayPal.

Der Schuber der Limited Edition des Original Soundtracks wird verziert von den acht Instrumenten. Die beiden Soundtracks des Originals und des Remakes schmückt stilecht ein altes und das neue Key-Artwork. Insgesamt sind stolze 205 Tracks auf die vier CDs gebrannt. Eine komplette Trackliste findet ihr auf der Produktseite von Play-Asia*.

Bildmaterial: Nippon Columbia, Play-Asia, Nintendo