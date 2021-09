Toshihiro Kondo möchte The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki auf Switch sehen

Morgen veröffentlicht Falcom mit The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki den nächsten Ableger der langjährigen Rollenspielreihe. Natürlich vorerst nur in Japan. Grund genug für den CEO von Falcom, Toshihiro Kondo, der japanischen Famitsu ein Interview zu geben.

Kuro no Kiseki könnte portiert werden

Zunächst äußerte Kondo sein Interesse daran, Kuro no Kiseki auch noch auf PlayStation 5 und Nintendo Switch zu veröffentlichen. Morgen erscheint der Titel nur für PlayStation 4. Gerade die Switch-Portierung würde passen, da auch ältere Teile vermehrt eine entsprechende Umsetzung erhielten. Insbesondere gehören dazu die vier Lokalisierungs-Ankündigungen zu The Legend of Heroes für den Westen.

Der nächste Teil ist in Arbeit

The Legend of Heroes: Trails into Reverie erhielt in Japan ein großes, kostenloses Update mit neuen Inhalten. Bei Kuro no Kiseki will man auf eine ähnliche Veröffentlichungspolitik verzichten. Laut Kondo liegt das daran, dass das Team direkt mit den Arbeiten am nächsten Trails-Spiel beginnt. Auch darauf gibt es nun einen kleinen Hinweis von Kondo: „Ich denke, dass der Republic Arc nicht nach nur zwei Titeln enden wird.“

via Siliconera, Bildmaterial: The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki, Falcom