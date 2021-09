Neuer Cinematic-Trailer zu Star Wars: Hunters gibt Einblicke in die Arena

Im Februar überraschten uns Nintendo, Zynga Inc. und Lucasfilm Games mit der Bekanntgabe von Star Wars: Hunters bei Nintendo Direct. Es handelt sich um ein kompetitives Arena-Kampfspiel.

Viele Einblicke bot der erste Teaser-Trailer naturgemäß nicht und auch mit dem heutigen „Cinematic Trailer“ ändert sich das nicht. Zumindest gibt es aber schon einmal einen Stimmungscheck.

Star Wars: Hunters soll noch in diesem Jahr für Nintendo Switch, aber auch Mobilgeräte erscheinen. Es wird dabei Cross-Play bieten. In Star Wars: Hunters können Fans mit den bekannten und beliebten Star-Wars-Charakteren in Squad-basierten Mehrspielerkämpfen antreten. Das Spiel wird free-to-play sein und erfordert keine Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online.

Ein eigener Look im Star-Wars-Universum

„Der Trailer gibt den Zuschauern einen ersten Einblick in die Arena, einem kompetitiven Stadion, in dem Hunter aus allen Ecken der Galaxie ihr Glück versuchen“, sagt Bernard Kim, President of Publishing bei Zynga.

„Er gibt einen kurzen Einblick in die teambasierte Action in der Arena und die dynamischen Charaktere, inspiriert von der Star Wars-Galaxie, die im Spiel auftreten. Unsere Teams bei NaturalMotion und Boss Alien freuen sich darauf, mehr Updates zu zeigen und können es kaum erwarten, die Spieler in Naher Zukunft von „Zuschauern“ in „Hunter“ zu verwandeln.“

Star Wars: Hunters geht noch in diesem Jahr für Switch, iOS- und Android-Geräte an den Start.

