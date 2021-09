Sonntagsfrage – Gaming-Ikonen: Lara Croft vs. Aloy

In der heutigen Ausgabe der Sonntagsfrage – Gaming-Ikonen treffen wieder zwei selbstbewusste und abenteuerlustige Protagonistinnen aufeinander. Auf der einen Seite haben wir eine junge Dame aus gutem Hause, die jedoch mehr Lust hat auf Abenteuer zu gehen bzw. Grabräubereien zu betreiben. Bei ihrer Kontrahentin geht es in dieselbe Richtung, zumindest raubt sie „Gräber“ von cyberisierten Untergründen. Die Rede ist von Lara Croft und Aloy.

Zwar debütierte Aloy erst vor wenigen Jahren in Horizon Zero Dawn, jedoch etablierte sie sich schnell als wichtige Marke im Hause Sony. So war es auch nicht verwunderlich, dass Sony mit ihr und dem neuen Teil, Horizon Forbidden West, für die neue PlayStation warb. Im Spiel selbst ist Aloy eine Kriegerin und Entdeckerin, die es sich zur Aufgabe genommen hat, den Geheimnissen der Welt auf den Grund zu gehen und dabei auch ihre persönlichen Geheimnisse aufzudecken. Auf ihrem Abenteuer verdient sie sich den Respekt anderer Stämme und Personen.

Lara Croft ist in der Videospielwelt bereits länger vertreten. So feiert sie bzw. die Tomb-Raider-Reihe derzeit ihr 25-jähriges Jubiläum. Doch ist die junge Archäologin ebenfalls aus diversen Filmumsetzungen (jüngst 2018) bekannt und hat sich bereits in der modernen Popkultur verewigt. Immerhin zählt Tomb Raider zu einer der erfolgreichsten Spielereihen. Dazu beigetragen hat sicherlich die starke Persönlichkeit von Lara Croft, die sie in ihren Abenteuern immer wieder unter Beweis stellt.

Doch welche Person hat bei euch die Nase vorn? Verratet es uns in unserer heutigen Sonntagsfrage!

Datenschutzhinweis: Für unsere Sonntagsfrage nutzen wir den externen Dienst Strawpoll. Strawpoll (Datenschutzerklärung) nutzt unter anderem Googles ReCaptcha, um Mehrfachstimmen auszuschließen. Wenn ihr eure Stimme bei den Sonntagsfragen aktiv abgebt, dann nutzt ihr damit den externen Dienst Strawpoll und übertragt Daten an Strawpoll.

