Das war… Kalenderwoche 37/2021

Kurz nach der Veröffentlichung von Tales of Arise (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) gab es bereits die ersten Verkaufszahlen des Rollenspiels. Daneben gab es in den letzten Tagen auch viele Neuankündigungen, welche wir euch ebenfalls nicht vorenthalten wollen. Ganz zum Schluss gibt es schlussendlich noch zwei neue Reviews und die Sonntagsfrage. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Seit etwas mehr als einer Woche ist Tales of Arise (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) bereits erhältlich. Unterdessen hat man schon die Millionenmarke durchbrochen und stellte einen Serienrekord auf. Dies ist natürlich auch durch die weltweit gleichzeitige Veröffentlichung auf mehreren Plattformen erklärbar. In Japan lagen Rekorde jedenfalls nicht drin.

Bei der Tokyo Game Show 2021 wird Sega ein neues Rollenspiel für Mobilgeräte ankündigen. Den 10. Geburtstag feierte THQ Nordic unter anderem mit der Ankündigung von Destroy All Humans! 2 – Reprobed (PS5, Xbox Series, PC) (Link) und Jagged Alliance 3 (PC) (Link). Aus China sorgte das neue Souls-like Wuchang: Fallen Feathers (PS5, Xbox Series, PC) für Aufsehen. Auch das Team-Kampf-Spiel Magicians Dead: Force of the Soul (PS4) wurde frisch enthüllt und mit wipEout Rush (Mobil) erhält die Sony-Marke einen neuen Ableger.

Mittlerweile erhältlich ist Deathloop (PS5, PC) von Publisher Bethesda. Mit Eastward (Switch, PC) könnt ihr ab sofort ein post-apokalyptisches Pixel-Abenteuer erleben. Wer lieber schleichen möchte, kann außerdem in die Welt von Aragami 2 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) eintauchen. Das originale Nexomon (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series) hat derweil den Sprung auf Konsolen geschafft und Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – Prince’s Edition gibt es nun auch noch für Switch. Das Farming-RPG Story of Seasons: Pioneers of Olive Town wurde für Steam portiert, die Klassiker Metal Slug 1st & 2nd Mission Double Pack sind nun für Switch erhältlich und Castlevania: Grimoire of Souls (Mobil) ist inzwischen bei Apple Arcade gelandet.

Aus Japan hat uns der Eröffnungsfilm zu The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki (PS4) erreicht. Zusätzliche Informationen zur Story gab es in einem Trailer zu Astria Ascending (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC), während es die Gameplay-Tour zu Blue Reflection: Second Light (PS4, Switch, PC) inzwischen auch untertitelt gibt. Aus dem Rollenspiel Monark (PS4, PS5, Switch, PC) stellte man uns die vier wichtigen Verbündeten vor. Des Weiteren gab es zu The Idolmaster: Starlit Season (PS4, PC) Einblicke in die Geschichte rund um Aya. In bislang zwei „Play Reports“ (Link 1, Link 2) stellte man uns Gameplay-Material aus Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) vor. Munter weiter gingen auch die Dämonen-Videos zu Shin Megami Tensei V (Switch) (Dämon 89-92, 93-96, 97-100).

Als Nächstes stürzt sich Kukri ins Geschehen von The King of Fighters XV (PS4, PS5, Xbox Series, PC). In Melty Blood: Type Lumina (PS4, Switch, Xbox One, PC) gibt es mit Vlov Arkhangel ebenfalls einen neuen Kämpfer. Der 2D-Fighter wartete jedoch auch mit Gameplay-Videos (Link 1, Link 2, Link 3) auf. Überraschend aufgetaucht ist das zweite Kapitel von Deltarune (PC), welches noch kostenlos ist. Einen ersten Blick durften wir auch auf die Geschichte von ELEX II (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) werfen, in der Arena willkommen hieß uns Star Wars: Hunters (Switch, Mobil) und das Veröffentlichungsdatum enthüllten die Macher von Sherlock Holmes: Chapter One (PS5, Xbox Series, PC).

Eine düstere Interpretation von Pikmin stellt das Indie-Projekt Dap (PC) dar. Von einem deutschen Solo-Entwickler stammt das handgezeichnete Stardrytch (PC). Dank Kickstarter wird das Game-Boy-Color-Projekt Infinity nun doch noch fertiggestellt. Es gibt glücklicherweise auch Umsetzungen für Nintendo Switch und PC-Steam. Die nächste Kollaboration für Monster Hunter Rise (Switch) kommt nochmals von Capcom, genauer gesagt Mega Man. Das Vorstellungsvideo gibt es unterdessen zum kommenden Gogeta (DB Super) aus Dragon Ball Xenoverse 2 (PS4, Switch, Xbox One, PC). Seit Kurzem könnt ihr zu Sakaguchis Fantasian (Mobil) neue Inhalte erkunden. Bei eurer PlayStation 5 könnt ihr nun den SSD-Speicher nutzen, während Nintendo Switch endlich Bluetooth-Kopfhörer unterstützt. Von Sony gibt es zudem das Pulse 3D-Wireless-Headset neu in Midnight Black. Zum 25. Geburtstag von Persona gibt es eine ganze Menge neues Merchandise. Dabei sticht eine vom Velvet Room inspirierte Uhr zu Persona 3 hervor.

Nun kommen wir noch zu den beiden neuen Reviews von JPGAMES. Mit Life is Strange: True Colors (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) geht die emotionale Reihe mit wichtigen Entscheidungen in die nächste Runde. Besonders wohltuend ist die neue Veröffentlichungspolitik der Coming-of-Age-Geschichte. Die Neuveröffentlichung Ghost of Tsushima: Director’s Cut (PS5) (zum Testbericht) liefert neue Inhalte, welche vor allem mehr von der gewohnten Kost sind. Aber auch die Stärken sind nach wie vor dieselben.

In der heutigen Sonntagsfrage treten wieder einmal zwei Gaming-Ikonen gegeneinander an. Wer sagt euch mehr zu? Lara Croft oder Aloy?