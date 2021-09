Life of Delta: Lernt den ausgemusterten Service-Roboter zum Steam Next Fest kennen

Publisher Daedalic Entertainment nimmt vom 1. bis zum 7. Oktober am Steam Next Fest teil und bietet dabei Demos von drei Spielen an. Neben Wildcat Gun Machine und JARS könnt ihr auch das im Februar angekündigte Life of Delta ausprobieren.

Life of Delta spielt in einer postapokalyptischen Welt, in der die Menschen ausgestorben sind und die stattdessen von ausgemusterten Service-Robotern und Echsenmenschen bewohnt ist.

Der namensgebende kleine Delta reist auf der Suche nach seinem verschollenen Freund durch 25 handgefertigte Level. Dabei warten auf ihn und euch mehr als 50 Mini-Spiele, die gemeistert werden wollen. Ebenso wie einzigartige Charaktere!

Der Ankündigungstrailer zu Life of Delta

Bildmaterial: Life of Delta, Daedalic Entertainment, Airo Games