Japanische Verkaufscharts: Tales of Arise startet in Japan vergleichsweise schwach

In den aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 6. bis zum 12. September stürmt Tales of Arise an die Spitze. Etwa 150.000 Mal verkaufte sich das neue Tales of für PlayStation 4, weitere 50.000 Einheiten kommen auf PS5 dazu. Auf 200.000 verkaufte Spiele blickt Tales of Arise also in der ersten japanischen Verkaufswoche zurück.

Die Erkenntnis: Dass es das am schnellsten verkaufte Tales of der Seriengeschichte ist, liegt also nicht exklusiv an Japan. Dort waren ältere Tales-of-Spiele nämlich deutlich stärker. Tales of Xillia (PS3) startete einst mit 512.000 Einheiten in die erste Woche. Zestiria ging mit über 316.000 Einheiten über die Ziellinie.

Tales of Arise ordnet sich in etwa bei Tales of Symphonia (183.000) und Tales of Graces f (219.000) ein. Damit wird deutlich, wie viel besser Tales of Arise sich zum Start im Westen verkauft hat.

Nicht verstecken muss sich WarioWare: Get It Together!, das sich zwischen die PS4- und PS4-Versionen von Tales of Arise schmuggelt. Mit etwa 72.000 verkauften Einheiten landet es im Serienmittelfeld. Es ist immerhin besser gestartet als WarioWare: Smooth Moves (Wii, 63.000), aber auch deutlich schlechter als die GBA- und NDS-Ableger, die über 100.000 Einheiten kamen.

01./00. [PS4] Tales of Arise (Bamco) {2021.09.09} (¥7.980) – 151.316 / NEW

02./00. [NSW] WarioWare: Get It Together! (Nintendo) {2021.09.10} (¥4.980) – 72.277 / NEW

03./00. [PS5] Tales of Arise (Bamco) {2021.09.09} (¥7.980) – 50.482 / NEW

04./01. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 14.628 / 2.818.859 (-6%)

05./02. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 13.863 / 4.039.388 (-11%)

06./03. [NSW] Minecraft (Microsoft) {2018.06.21} (¥3.600) – 13.529 / 2.180.811 (-5%)

07./04. [NSW] Momotaro Dentetsu (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 8.749 / 2.367.610 (-15%)

08./05. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) (¥7.200) – 8.428 / 4.416.060 (-13%)

09./00. [NSW] Ys IX: Monstrum Nox (Nippon Ichi) {2021.09.09} (¥6.980) – 7.324 / NEW

10./08. [NSW] Pokemon Schwert & Schild (Pokemon Co.) {2019.11.15} – 7.012 / 4.135.212 (-10%)

11./07. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo) – 6.920 / 879.622 (-12%)

12./00. [PS4] NBA 2K22 (Take-Two Japan) {2021.09.10} (¥7.000) – 6.291 / NEW

13./09. [NSW] 51 Worldwide Classics (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) – 5.775 / 794.275 (-1%)

14./11. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) (¥5.980) – 5.195 / 6.877.928 (-9%)

15./10. [NSW] Super Mario Party (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 4.814 / 1.987.103 (-16%)

16./14. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 4.781 / 3.940.324 (+11%)

17./00. [NSW] NBA 2K22 (Take-Two Japan) {2021.09.10} (¥6.000) – 4.401 / NEW

18./13. [NSW] Game Builder Garage (Nintendo) {2021.06.11} (¥3.164) – 4.317 / 233.438 (-6%)

19./15. [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) {2017.03.03} – 3.683 / 1.872.140 (-11%)

20./06. [PS4] Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon (Aniplex) – 3.368 / 77.478 (-58%)

21./26. [NSW] Monster Hunter Rise (Capcom) {2021.03.26} (¥7.990) – 3.340 / 2.321.703 (+16%)

22./18. [NSW] Miitopia (Nintendo) {2021.05.21} (¥4.980) – 3.278 / 243.053 (-10%)

23./17. [NSW] eBaseball Professional Baseball Spirits 2021 (Konami) – 3.015 / 189.057 (-25%)

24./23. [NSW] Fitness Boxing 2 (Imagineer) {2020.12.03} (¥5.800) – 2.949 / 143.966 (-2%)

25./16. [NSW] Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon (Aniplex) – 2.941 / 79.302 (-29%)

26./00. [PS4] F1 2021 (Electronic Arts) {2021.09.09} (¥7.909) – 2.734 / NEW

27./00. [NSW] Sonic Colors: Ultimate (Sega) {2021.09.09} (¥3.990) – 2.689 / NEW

28./27. [NSW] Mario Golf: Super Rush (Nintendo) {2021.06.25} (¥5.980) – 2.641 / 182.579 (+8%)

29./20. [NSW] Zelda: Skyward Sword HD (Nintendo) {2021.07.16} – 2.592 / 263.674 (-20%)

30./28. [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo) (¥5.980) – 2.515 / 1.093.933 (+9%)

Die Hardware-Charts:

NSW – 67.114 (60.942)

PS5 – 16.975 (17.075)

XBS – 2.089 (2.605)

PS4 – 1.763 (1.431)

3DS – 789 (746)

via ResetEra, Bildmaterial: Tales of Arise, Bandai Namco