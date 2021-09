Sherlock Holmes: Chapter One erscheint am 16. November für Konsolen und PCs

Frogwares hat den Erscheinungstermin von Sherlock Holmes: Chapter One bekannt gegeben. Das neue Sherlock-Abenteuer erscheint am 16. November für PS5, Xbox Series sowie PCs. Für PS4 und Xbox One möchte man sich „ein paar Wochen“ länger Zeit lassen.

Wenn ihr euch für die PC-Version entscheidet, lohnt ein Blick zu GOG*. Dort bekommt ihr das Spiel DRM-frei und wenn ihr bis zum 23. November um 15 Uhr vorbestellt, gibt es als Bonus gleich zwei Gratis-Games: Orwell und Sherlock Holmes: Crimes and Punishments. Mehr erfahrt ihr auf der Produktseite*.

Chapter One bildet die Vorgeschichte des Meisterdetektivs außerhalb Londons ab. Chapter One suggeriert eine Veröffentlichung in Episoden, aber das soll nicht der Fall sein. Es handelt sich um ein vollständiges Spiel.

Sherlock am Rande des Erwachsenwerdens

Sherlock selbst wird als unbekümmerter junger Detektiv beschrieben, am Rande des Erwachsenenalters. Seinen Ruf muss er sich erst noch verdienen, seine Charakterzüge dominiert von einer „jugendlichen Arroganz und Naivität“. Immerhin ein frischer Ansatz.

Bildmaterial: Sherlock Holmes: Chapter One, Frogwares