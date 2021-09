Hört die Tracklist aus Life is Strange: True Colors jetzt schon bei Spotify

Wer mal Life is Strange gespielt hat, weiß: Musik hat hier einen hohen Stellenwert. Es ist dabei größtenteils lizenzierte Musik, aber es sind wunderbare Stücke die perfekt zur jeweiligen Atmosphäre und Szenerie passen. Sicher hat der ein oder andere mit Life is Strange einen Künstler entdeckt, den er nun weiterverfolgt.

Auch für Life is Strange: True Colors haben die Macher eine Liste lizenzierter Musik ausgewählt. Auf die komplette Trackliste könnt ihr jetzt einen Blick werfen. Mit dabei sind Songs von Phoebe Bridgers, Michael Kiwanuka, Girl in Red und vielen weiteren Künstlerinnen und Künstlern.

Noch besser: Ihr könnt euch die Tracklist bei Spotify bereits anhören! Mit dabei ist auch die Neuinterpretation von Creep (Radiohead) von mxmtoon. Den Song kennt ihr schon aus dem ersten Trailer.

Musik ist ein zentraler Teil von Life is Strange

„Musik war immer ein zentraler Teil von Life is Strange. Die Emotionen und Gefühle, die Musik hervorrufen kann, sind ein unglaubliches Mittel in einem Spiel, in dem es um die Erforschung der Empathie geht“, sagt Jon Zimmerman, Narrative Director bei Deck Nine Games. „Für Life is Strange: True Colors wollten wir, dass SpielerInnen die Höhen und Tiefen von Alex’ Reise visuell, emotional und akustisch erleben. Wir freuen uns sehr, dass der Soundtrack so viele inspirierende, musikalische Talente aufweist.“

Life is Strange: True Colors erscheint am 10. September für PlayStation, Xbox und Steam. Allerdings noch nicht für Nintendo Switch. Der „Wavelengths“-DLC mit Steph folgt am 30. September und ist in der digitalen Deluxe Edition sowie der digitalen Ultimate Edition von True Colors bereits inklusive. Wenn ihr zur Handelsversion greift, zum Beispiel zur schicken Steelbook Edition bei Amazon*, dann ist Wavelengths nicht enthalten.

Bildmaterial: Life is Strange: True Colors, Square Enix, Deck Nine Games