Fantasian: Das Sakaguchi-RPG bekommt einen New Game+ Modus und neue Inhalte

Mistwalker hat ein großes Update zu Fantasian veröffentlicht, das dem Spiel unter anderem einige Post-Game-Features beschert. Es gibt einen neuen New Game+ Modus sowie einen neuen Post-Game-Dungeon namens Void Realm.

Welche Voraussetzungen für den New Game+ Modus bestehen, erfahrt ihr in einem Beitrag von Mistwalker bei Twitter. Dort wird auch der neue Dungeon näher beschrieben.

Der zweite Teil von Fantasian ist seit August für Apple Arcade verfügbar. Ob und wann Fantasian für weitere Plattformen erscheint, ist nach wie vor nicht bekannt. Wir konnten übrigens mit Macher Hironobu Sakaguchi kürzlich ein Interview führen, in welchem es neben Fantasian auch um Final Fantasy ging.

150 echte Dioramen als Hintergründe

Fantasian ist ein Mobile-Game, es bietet also keine ausufernden Spielmechaniken. Sakaguchi nutzt seine Erfahrungen aus dem (klassischen) Final-Fantasy-Franchise und erweitert diese um aktuelle und neue Quality-of-Life-Verbesserungen.

Dazu gehört das neue „Dimengeon Battle“-Feature. SpielerInnen können dank dieses Features Gegner in einen separaten Dungeon entsenden, um die tollen Orte der Welt (zunächst) ohne Unterbrechungen erkunden zu können. Später kann man die Monster dann im Dungeon erledigen.

Die Dioramen in Fantasian sind „echt“ – über 150 dieser Werke wurden von verschiedenen japanischen Künstlern erstellt und in das Spiel übertragen. Veteranen dieser Kunst haben mitgewirkt, die unter anderem an Godzilla-Filmen, Attack on Titan und Ultraman gearbeitet haben.

