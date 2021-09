wipEout Rush für Mobilgeräte lässt die klassische Reihe wieder aufleben

Publisher Rogue Games und Entwickler Amuzo haben gemeinsam wipEout Rush für iOS und Android angekündigt. Noch in diesem Jahr will man durchstarten. Die klassische Sony-Racing-Reihe erhält damit nach der wipEout Omega Collection für PlayStation 4 im Juni 2017 einen neuen Ableger.

Dabei will man den futuristischen Look der Reihe mit einem Comic-Stil verbinden. Man will eine nie dagewesene wipEout-Erfahrung schaffen. So sollen alte und neue Fans auf ihre Kosten kommen. Ihr seid nun der Manager und müsst Entscheidungen treffen, es kommt also nicht mehr auf schnelle Reflexe an. So rüstet man stetig auf schaltet neue Herausforderungen frei.

Auch die Geschichte will man vertiefen. Die Einzelspielerkampagne liefert neue Details zu Schiffen, Teams, Piloten sowie Strecken. Es warten über 60 Schiffe und 12 Cups mit eigenen Bossen.

wipEout Rush im Ankündigungstrailer

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via Gematsu, Bildmaterial: wipEout Rush, Rogue Games, Amuzo