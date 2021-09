Erneuter Zuwachs in der PlayStation-Familie: Sony kauft Liverpooler Studio Firesprite

Erneuter Zuwachs in der Familie der PlayStation Studios. Da ist jemand in den letzten Monaten wirklich fleißig! Nach dem Aufkauf von Housemarque (Returnal) und PC-Port-Spezialist Nixxes Software (Tomb Raider, Thief, Deus Ex) hat Hermen Hulst heute nachgelegt.

Und nein, es ist nicht Bluepoint Games. Für wann hebt sich Sony diese Ankündigung auf? Der neuste Zuwachs in der PlayStation-Familie heißt Firesprite. Das Liverpooler Studio zeichnete sich zuletzt unter anderem für The Playroom, The Persistence und The Playroom VR verantwortlich. Es ist das 14. Studio im Kreise der PlayStation-Familie.

„Firesprite ist ein kreatives und ambitioniertes Studio, das mit viel Talent außergewöhnliche Erlebnisse erschafft, die das volle Potenzial unserer Hardware demonstrieren“, sagt Hermen Hulst im PlayStation Blog.

„Wir können es kaum erwarten, euch zu zeigen, woran wir gearbeitet haben… Und wir fangen gerade erst an“, sagt Graeme Ankers, MD bei Firesprite. Wir sind gespannt. Erfahren wir es vielleicht schon morgen beim PlayStation Showcase?

Im Juli äußerte sich Hermen Hulst zum Eindruck des „Wettrüstens“ mit Xbox. Das sei es aber keinesfalls, wie er bekräftigte. Vielmehr würde es sich bei Sony um ganz gezielte Akquirierungen handeln. „Wir sind sehr selektiv bei den Entwicklern, die wir aufnehmen“, so Hulst damals.

Bildmaterial: Sony PlayStation