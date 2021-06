Sony PlayStation kauft Returnal-Studio Housemarque und Bluepoint Games könnte folgen

Die Einkaufstour von Microsoft, die mit Studios wie Ninja Theory und Undead Labs begann und in Bethesda gipfelte, ist erstmal beendet. Zumindest hört man aktuell von keinen weiteren Neuzugängen.

Und jetzt ist PlayStation dran! Heute gab man bekannt, dass man Housemarque akquiriert hat. Das Studio hinter Super Stardust HD und Dead Nation hat sich zuletzt mit Returnal einen Namen gemacht. Viele dürften es auch seit Resogun kennen, das im ersten Monat des PS4-Launches in PlayStation Plus zur Verfügung stand.

Hermen Hulst ist selbst seit den Anfangstagen des Studios „Fan“, sagt er. „Die jüngste Veröffentlichung von Returnal durch Housemarque beweist, dass das Studio eine unglaubliche Vision hat und in der Lage ist, unvergessliche neue Spiele zu entwickeln, die bei unserer Community Anklang finden“, so Hulst weiter.

Diese Spiele werden fortan (zuerst) für PlayStation erscheinen, davon kann man wohl ausgehen. Nicht, dass es nicht schon jahrelang so gewesen wäre. Housemarque ist nun Teil der PlayStation Worldwide Studios und nach den vielen gemeinsam Projekten war das auch folgerichtig.

Bluepoint-Kauf gespoilert…?

Sehr pikant: Bei PlayStation Japan hat man sich im Bild-Upload geirrt. Kurzzeitig war dort die Bekanntgabe der Housemarque-Akquirierung mit einem Bluepoint-Bild versehen. Es sieht ganz so aus, als würde Sony in Kürze auch Bluepoint Games in der Familie willkommen heißen.

Bluepoint Games arbeitet im Prinzip schon seit seinen Anfängen mit Sony zusammen und ist besonders für Portierungen bekannt. Schon die God of War Collection auf PS3 geht auf das Konto von Bluepoint, zuletzt aber auch Shadow of the Colossus und Demon’s Souls für PS4 und PS5.

Bildmaterial: Sony PlayStation