Dragon Ball Xenoverse 2 stellt Gogeta (Dragon Ball Super) im Trailer vor

Nachdem im März das „Legendary Pack 1“ zu Dragon Ball Xenoverse 2 erschienen ist, hat Bandai Namco nun das „Legendary Pack 2“ vor sich. Dieses steht im Herbst an und bietet unter anderem Jiren (Full Power). Beim zweiten Kämpfer handelt es sich um Gogeta (Dragon Ball Super). Was euch erwartet, zeigt Bandai Namco nun in einem Trailer.

Bereits seit der Veröffentlichung im Oktober 2016 versorgt Bandai Namco das Spiel sowohl mit kostenpflichtigen als auch kostenlosen Updates. Mithilfe der vielen neuen Inhalte überzeugte der Publisher sicherlich auch noch den ein oder anderen Spätkäufer. Das „Legendary Pack 2“ wird ein kostenpflichtiger DLC sein.

Zuletzt vermeldete man, dass sich Dragon Ball Xenoverse 2 weltweit mehr als sieben Millionen Mal verkauft hat. Dragon Ball Xenoverse 2 erschien ursprünglich 2016 für PlayStation 4, Xbox One und PCs. 2017 folgte eine Portierung für Nintendo Switch.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Bildmaterial: Dragon Ball Xenoverse 2, Bandai Namco, Dimps