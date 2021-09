Atlus veröffentlicht Uhr zu Persona 3 Velvet Room anlässlich des 25. Serien-Geburtstags

Atlus hatte schon im Sommer anlässlich des 25. Geburtstags der Persona-Serie eine Anniversary-Website eröffnet, die gleich sieben neue Projekte für die nächsten Monate ankündigt. Teil der Ankündigungen war auch neues Merchandise und hier legte man nun nach.

Eine vom Velvet Room inspirierte Uhr zu Persona 3 kann man nun bei Atlus vorbestellen. Sie kostet 14.080 Yen, was etwa 109 Euro entspricht. In einem Video kündigte man die neue Uhr an und präsentierte auch weiteres Merchandise.

Was uns noch im Rahmen der Feierlichkeiten erwartet? Die sieben Projekte sollen sich über zahlreiche Bereiche erstrecken. „Von Merchandise zum 25. Geburtstag bis hin zu Videospiel-Neuigkeiten und vieles mehr, wir werden alle Arten von Ankündigungen zum Geburtstag machen. Freut euch bitte darauf!“

via Siliconera, Bildmaterial: Persona-Serie, Atlus