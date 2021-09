Toby Fox über Deltarune – Chapter 2 und den weiteren Verlauf des Projekts

Ab sofort könnt ihr Deltarune – Chapter 2 auf PCs und Mac kostenlos spielen. Das war eine schöne Überraschung, die Toby Fox den Fans in dieser Woche gemacht hat. In einem neuen Entwickler-Update auf der offiziellen Website erinnert er daran, dass Spiele wie dieses eigentlich nicht kostenlos sind.

Aber „die Welt war in letzter Zeit für uns alle wirklich hart. Ich habe also beschlossen, Deltarune – Chapter 2 kostenlos zu veröffentlichen. Das ist wie eine Hauskatze, die Käfer vor der Tür absetzt. Schätze ich. Ich kann euch nun mit etwas Stolz die Dinge zeigen, an denen ich gearbeitet habe. Ich bin mir nicht sicher, ob es hilft, aber ich hoffe es“, so Toby Fox.

Wenn ihr das Geld, das ihr für Deltarune normalerweise ausgegeben hättet, trotzdem ausgeben wollt, dann sollt ihr bitte andere Indie-Devs unterstützen. Wenn ihr wirklich Toby Fox Geld geben möchtet, dann könnt ihr den Deltarune-Soundtrack bei Bandcamp kaufen.

Toby Fox erklärt weiterhin, dass inzwischen viele Leute am Spiel arbeiten. Sarah und Temmie hebt er insbesondere hervor. Obwohl Deltarune kein Solo-Projekt mehr ist, würde er aber jeden einzelnen Teil des Spiels sehen. Er sei sehr stolz auf das Team, weshalb ihr euch bitte die Credits ansehen sollt.

Jetzt wolle Toby Fox die nächsten drei Kapitel fertigstellen. Anfangs sollten die Kapitel einzeln veröffentlicht werden, aber das habe sich geändert. Die nächsten drei Kapitel erscheinen gemeinsam mit den ersten beiden Kapiteln in einer kostenpflichtigen Version. Das Spiel werde teurer sein als Undertale.

