Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream durch Einstufungsbehörde geleakt

Bei der australischen Alterseinstufungsbehörde war kurz ein Eintrag für Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream aufrufbar. Mittlerweile ist dieser wieder gelöscht, aber die Katze ist natürlich trotzdem aus dem Sack.

Als Publisher war Koei Tecmo vermerkt, als Entwickler Gust. Das ist zu erwarten. Allerdings ist es dennoch eine Überraschung, dass Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book offenbar ein direktes Sequel erhält. Es handelt es sich wohl um den Titel, welchen man zur Tokyo Game Show 2021 enthüllen wollte.



Das Original erschien hierzulande im Juni 2016 für PS4 und PS Vita sowie im Februar 2017 für PC-Steam. Im April 2021 erschien zuletzt Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book DX als Teil des Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Steam. Eine physische Fassung der Atelier Mysterious Trilogy mit englischen Texten könnt ihr bei Play-Asia für Nintendo Switch bestellen*

