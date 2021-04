Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack ist ab heute in Europa erhältlich

Koei Tecmo und Entwickler Gust Studios veröffentlichen heute Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Steam. Die Trilogie bietet die aktuell umfangreichsten Versionen der Spiele mit zahlreichen bereits veröffentlichten DLCs und brandneuen Inhalten extra für die DX-Versionen.

Das hierzulande leider nur digital erhältliche Deluxe-Pack enthält folgende Titel: Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book DX, Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey DX und Atelier Lydie & Suelle: The Alchemist and the Mysterious Paintings DX.

Neue Features und Funktionen

Alle Titel der Trilogie verfügen über einen Fotomodus, der es SpielerInnen ermöglicht, Lieblingserinnerungen aus Abenteuern zu speichern. Zusätzlich gibt es eine Funktion, um die Geschwindigkeit der Kämpfe dynamisch anzupassen. Und als Bonus liegt ein digitales Artbook mit Illustrationen und Hintergrundmusik bei.

Atelier Firis soll weiter vier neue Fahrzeuge bieten, darunter ein U-Boot und eine Planierraupe. Auch sieben neue Quests und eine bessere Version eines optionalen Bosses gibt es.

Wie auch schon bei der Atelier Dusk Trilogy* gibt es in Japan eine physische Version mit englischen Texten. Diese physische Fassung der Atelier Mysterious Trilogy könnt ihr euch bei Play-Asia für Nintendo Switch bereits vorbestellen*. Auch für PS4 gibt es eine physische Version*, sie beinhaltet aber keine englischen Texte.

Bildmaterial: Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack, Koei Tecmo / Gust