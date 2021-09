Atelier-Serie feiert 25-jähriges Bestehen mit einer ersten Enthüllung am 2. Oktober

Koei Tecmo und Gust haben gemeinsam eine Website zum 25. Geburtstag der Atelier-Serie gestartet. Die Website ist dabei auch englischsprachig verfügbar. Der erste Teil der langjährigen Reihe erschien am 23. Mai 1997 in Japan für PlayStation. Man hat also noch ein bisschen Zeit bis zur Party.

„Im Mai 2022 feiert die Atelier-Serie ihren 25. Geburtstag“, heißt es auf der Website. „Danke an alle, welche die Serie über die Jahre unterstützt haben. Als Geschenk für eure Liebe und Unterstützung planen wir zahlreiche Atelier-bezogene Projekte im Jahr 2022, darunter auch einen neuen Titel zum 25. Geburtstag. Informationen dazu wird es bald geben!“

Sechs Projekte listet die Website, von denen natürlich nicht alle Videospiele sein müssen. Ähnlich wie bei Persona wird es hier sicherlich auch Merchandise, Veranstaltungen oder andere Dinge geben.

Das erste Projekt soll am 2. Oktober vorgestellt werden. An diesem Tag findet auch ein Livestream von Koei Tecmo im Rahmen der Tokyo Game Show statt, bei dem man ein neues Spiel enthüllen möchte.

Bei der australischen Alterseinstufungsbehörde war kürzlich ein Eintrag für Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream aufrufbar. Mittlerweile ist dieser wieder gelöscht, aber die Katze ist natürlich trotzdem aus dem Sack.

Bildmaterial: Koei Tecmo