Alan Wake Remastered wird Brasilien für Nintendo Switch alterseingestuft

Alan Wake Remastered wurde in Brasilien einer Alterseinstufung unterzogen. Soweit nicht ungewöhnlich – allerdings neben den bereits angekündigten Plattformen auch für Nintendo Switch.

Eine Switch-Umsetzung wäre neu. Von VGC auf diesen Umstand angesprochen, hieß es lediglich, Epic Games hätte derzeit nichts Neues anzukündigen.

Für Entwickler Remedy hatte den ersten Kontakt mit der Switch erst zur Veröffentlichung von Control für die portable Konsole. Das Spiel erschien als Cloud-Version für Nintendo Switch.

Alan Wake Remastered bietet „originale Erfahrung“

Das von Fans lange erwartete Remaster soll die „originale Erfahrung“ bieten, in die ihr euch vor Jahren „verliebt habt“. Man wolle das nicht ändern. Sehr wohl schraubt man aber an der Grafik und den Charakter-Modellen, ebenso an den Zwischensequenzen.

Bestseller-Autor Alan Wake kommt hinter dem Steuer eines verunfallten Autos zu sich. Es ist Nacht. Er befindet sich in einem verwilderten Wald außerhalb der Kleinstadt Bright Falls in Washington. Wake hat sich den Kopf angeschlagen. In seinen Erinnerungen fehlt eine Woche. Seine Frau, die Fotografin Alice, ist verschwunden.

Die beiden Story-Erweiterungen „Das Signal“ und „Der Schriftsteller“ sind ebenfalls enthalten und in einem neuen Making-of-Kommentar schwelgt Sam Lake in Erinnerungen.

