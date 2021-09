Aragami 2 tritt aus dem Schatten und erscheint für Konsolen und PCs

Aragami 2 ist ab sofort für PC-Steam, PlayStation und Xbox verfügbar. Lince Works veröffentlichte aus diesem Anlass einen neuen Trailer zum Third-Person-Stealth-Spiel, das übrigens auch mit Tag eins im Xbox Game Pass erschienen ist. Eine Handelsversion findet ihr bei Amazon*.

Aragami 2 ist wie schon der Vorgänger inspiriert von klassischen Ninja-Erfahrungen wie Tenchu. Ihr übernehmt die Rolle eines Assassinen, der einer der letzten Elitekrieger seiner Familie – der Aragami – ist.

Als Aragami ist er Opfer eines übernatürlichen Leidens, das den Körper zerfrisst und den Geist verschlingt ihm aber die Kontrolle über die Schattenessenz gewährt – eine mystische Kraft, die die ihn die Schatten kontrollieren lässt. Mithilfe dieser Kraft erfüllt man Aufträge, um das Überleben des Dorfes zu sichern und die durch die einfallenden Armeen versklavten Aragami zu befreien.

Erstmals mit Koop-Modus für bis zu drei Spieler

In Aragami 2 gibt es erstmals auch einen Koop-Modus, in welchem ihr zusammen mit bis zu zwei Freunden die Kampagne des Titels spielen könnt. Eure Freunde übernehmen dabei die Rollen von zwei anderen Aragami. Ebenfalls soll es die Möglichkeit geben, euren Charakter mit den verschiedensten Perks an euren Spielstil anzupassen. Diese müssen natürlich erst im Spielverlauf verdient werden.

Bildmaterial: Aragami 2, Lince Works / Merge Games