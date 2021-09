THQ Nordic kündigt Destroy All Humans! 2 – Reprobed an, ein Remake des Originals

THQ Nordic hat beim abendlichen Showcase Destroy All Humans! 2 – Reprobed angekündigt. Es handelt sich dabei um ein „komplettes Remake des Originalspiels“.

Das Spiel wird in der Unreal Engine 4 vollständig neu gebaut und bekommt neue und überarbeitete Features. Das Spiel ist derzeit für PCs, PlayStation 5 und Xbox Series in Entwicklung.

Richtig gehört, Erdlinge, Crypto ist wieder da und dieses Mal startet die Invasion in den „Swinging Sixties“. Nachdem der KGB das Mutterschiff gesprengt hat, sinnt Crypto auf Rache und jagt seine Widersacher in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, der Sowjetunion, Japan und sogar auf dem Mond!

THQ Nordic übergibt das Remake des beliebten Spiels in die Hände von Black Forest Games in Offenburg, die schon für den Serienneustart verantwortlich waren, nämlich Destroy All Humans! von 2020, das Remake des Erstlings.

Der Ankündigungstrailer

Der Gameplay-Trailer

Bildmaterial: Destroy All Humans! 2 – Reprobed, THQ Nordic, Black Forest Games