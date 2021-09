Am 24. September um 0:00 Uhr findet die nächste Nintendo Direct statt

Nintendo lässt sich nach der E3 2021 endlich wieder mit einer Nintendo Direct in die Karten schauen. Am 24. September um 0:00 Uhr, also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, findet die etwa 40-minütige Präsentation statt. Hauptsächlich gibt es dabei Informationen zu den in diesem Winter erscheinenden Spielen für Nintendo Switch. Wie immer könnten aber auch Blicke in die weiter entfernte Zukunft dabei sein.

Nintendo ist bekanntlich bei der Tokyo Game Show 2021 nicht mit dabei, holt den Auftritt aber nun gewissermaßen vor. Auch nicht schlecht! Was sind eure Erwartungen?

Der deutsche Livestream

