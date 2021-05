Sonntagsfrage: Welche Heimkonsole ist euer Favorit?

Auch wenn sie momentan schwierig zu bekommen sind, gibt es seit dem letzten Jahr zwei neue Heimkonsolen auf dem Markt. Diese brillieren durch neuste Technik, hohe Auflösungswiedergabe und große Interaktionsmöglichkeiten. Im Vergleich zu den ersten Heimkonsolen, die vor mehreren Jahrzehnten auf den Markt kamen, hat sich einiges getan. Damals waren Spieler*innen schon froh, wenn sich auf dem Bildschirm etwas von links nach rechts bewegt hat. Heutzutage reicht das nicht immer aus.

Doch ist die neuste Technik nicht immer das, was ein Spieler oder eine Spielerin an einer Konsole wertschätzt. Zum Teil sind es Erinnerungen, die mit einer Konsole zusammenschweißen, wie zum Beispiel das erste Weihnachtsgeschenk. Wer kann sich nicht an seine Freude erinnern, seine Heimkonsole unter dem Weihnachtsbaum zu sehen, das Paket zu öffnen und es an den Fernseher anzuschließen? Da macht es keinen Unterschied, ob es sich um einen Atari 2600, GameCube oder eine PlayStation 2 handelt.

In den letzten 40 Jahren sind so einige Heimkonsolen auf dem Markt erschienen. Je nach dem eigenen Alter ist man mit sehr vielen dieser Konsolen aufgewachsen oder hat sich im Laufe der Zeit ältere Modelle näher angeschaut. Sicherlich sind die „jungen“ Heimkonsolen bekannter, doch müssen sie nicht unbedingt beliebter sein. Um einen Eindruck aus unserer Community zu gewinnen, stellen wir euch heute die Frage: Welche Heimkonsole ist euer Favorit? Wie immer habt ihr auch die Möglichkeit im Forum zu erklären, warum die von euch gewählte Konsole euer Herz erobert hat!