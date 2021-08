Pokémon Presents für den 18. August angekündigt und darauf könnt ihr euch freuen

The Pokémon Company hat für den 18. August 2021 eine neue Ausgabe von Pokémon Presents angekündigt. Wie gewöhnlich und anders als Nintendo mit Nintendo Direct wenigstens ein paar Tage im Vorlauf. Falls ihr live dabei sein möchtet, könnt ihr das also noch planen.

Die Erstausstrahlung findet dabei am besagten Mittwoch um 15 Uhr deutscher Zeit statt. Die Ausgabe wird sich um die angekündigten Sinnoh-Remakes Pokémon Leuchtende Perle und Pokémon Strahlender Diamant sowie um das komplett neue Pokémon-Legenden: Arceus drehen.

Beide Projekte haben bereits konkrete Veröffentlichungstermine. So erscheinen die Sinnoh-Remakes am 19. November und Pokémon-Legenden: Arceus am 28. Januar 2022 weltweit. Bei Pokémon Presents werden wir also wohl allerhand neue Eindrücke gewinnen, besonders zu Arceus.

Das Original erschien 2007 für Nintendo DS

Die Originale Pokémon Diamant und Pokémon Perl sind 2007 für Nintendo DS in Europa erschienen. Euch verschlägt es in dieser vierten Generation der Pokémon-Spiele in die Region Sinnoh, die auf einer fiktiven Variante der japanischen Insel Hokkaido basiert. Sinnoh gilt außerdem als eine der beliebtesten Regionen unter Pokémon-Fans.

Mit Pokémon-Legenden: Arceus möchte man „altbekannte Merkmale bisheriger Pokémon-Spiele mit neuen Action- und Rollenspiel-Elementen“ verbinden. Auch Pokémon-Legenden: Arceus ist in der Sinnoh-Region angesiedelt, allerdings zu einer anderen Zeit.

Bildmaterial: Pokémon Strahlender Diamant, Pokémon Leuchtende Perle, The Pokémon Company, Nintendo, ILCA