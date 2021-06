Das Doppelpack zu Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle jetzt vorbestellen

Kürzlich hat The Pokémon Company überraschend Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle datiert. Am 19. November werden die beiden Remakes erscheinen. Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft also.

So wie es bei den Originalen war, gibt es auch beim Sinnoh-Remake zwei Versionen. Diese Vorgehensweise mit zwei Pokémon-Versionen hat Tradition und war früher Teil des Pokémon-Gefühls. Mit Freunden auf dem Schulhof tauschen, die andere Pokémon besaßen, war wohl eines der Erfolgsrezepte von Pokémon.

Heute kann über das Internet sowieso jeder mit jedem tauschen und damit verlieren die Versionsunterschiede nicht nur ihren Reiz, sondern werden für manche SpielerInnen eher zum Ärgernis. Trotzdem lässt The Pokémon Company von dieser Tradition nicht ab.

Auch Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle werdet ihr somit – wenn ihr möchtet – beide kaufen können. Seit einiger Zeit gibt es dazu praktischerweise auch die Doppelpacks. Das Doppelpack zu Strahlender Diamant und Leuchtende Perle könnt ihr ab sofort vorbestellen.

Das Original erschien 2007 für Nintendo DS

Die Originale Pokémon Diamant und Pokémon Perl sind 2007 für Nintendo DS in Europa erschienen. Euch verschlägt es in dieser vierten Generation der Pokémon-Spiele in die Region Sinnoh, die auf einer fiktiven Variante der japanischen Insel Hokkaido basiert. Sinnoh gilt außerdem als eine der beliebtesten Regionen unter Pokémon-Fans.

Erstmals erkundeten SpielerInnen damals auch verschneite Routen. Prägnant für die Karte von Sinnoh ist außerdem der Vulkan Kahlberg. Die vierte Generation führte 107 neue Pokémon ein, die es in den Spielen zu fangen gilt.

