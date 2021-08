Nippon Ichi Software schickt euch in Asatsugutori in die Zeitschleife

Der aktuelle Teaser von Nippon Ichi Software ist durch die japanischen Magazine bereits enthüllt worden. Dabei handelt es sich um Asatsugutori, ein Zeitschleifen-Ermittlungsspiel für PlayStation 4 und Nintendo Switch. Die Veröffentlichung in Japan ist für den 25. November geplant.

Ermittlungen in der Vergangenheit



In Asatsugutori leben acht Mädchen in einem unbekannten Gebäude und sind ständiger Todesgefahr ausgesetzt. Kommt es zu einem Todesfall, muss der Protagonist in der Zeit zurückreisen und den Tod verhindern.

Die Ermittlungen in der Vergangenheit beginnen dabei vor dem Zwischenfall und laufen in Echtzeit ab. Die gewonnenen Informationen können dann verwendet werden, um es bei einem weiteren Zeitsprung besser zu machen. Auch die Opfer zu warnen ist nicht so einfach, da sie nicht wissen, dass sie gleich sterben werden.

