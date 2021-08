Dynasty Warriors 9 Empires: Ein Gameplay-Video zeigt die Massenschlachten

Bei der ChinaJoy 2021 hatten Publisher Koei Tecmo und Entwickler Omega Force eine Demo zu Dynasty Warriors 9 Empires am Start. Einen längeren Mitschnitt davon findet ihr weiter unten. Zudem gab man an, dass der Musou-Ableger auf PlayStation 5 und Xbox Series in 4K und mit 60 fps laufen soll.

Massenschlachten und Strategie

In Dynasty Warriors 9 Empires geht es natürlich um die Vorherrschaft im historischen China. Neben der bewährten Musou-Action spielt jedoch auch Strategie und Diplomatie eine große Rolle. Es wird wichtig sein, strategische Punkte auf der Karte einzunehmen, beispielsweise können Festungen belagert werden.

Gegnerische Truppen können aber natürlich auch direkt attackiert werden. Diplomatische Beziehungen sind jedoch ebenfalls essentiell. Den Open-World-Ansatz aus Dynasty Warriors 9 wird man im Empires-Ableger jedoch nicht weiter verfolgen.

Dynasty Warriors 9 Empires soll noch in diesem Jahr für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch und PC-Steam erscheinen. Die Veröffentlichung erfolgt weltweit.

Dynasty Warriors 9 Empires in der Gameplay-Demo

via Gematsu, Bildmaterial: Dynasty Warriors 9 Empires, Koei Tecmo / Omega Force