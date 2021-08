Mary Skelter Finale bekommt eine romantische Visual Novel als Gratis-DLC spendiert

Am 1. Oktober wird Mary Skelter Finale die skurrile Trilogie auch hierzulande beenden. Trotz allem haben es sowohl Mary Skelter: Nightmare als auch Mary Skelter 2 bis zu uns nach Europa geschafft.

Der zweite Teil allerdings nur auf Nintendo Switch, wo inzwischen auch Mary Skelter: Nightmare verfügbar ist. Insofern ist die Nintendo-Konsole „the place to be“ für Mary-Skelter-Fans. Wer hätte das mal gedacht.

Mary Skelter Finale erscheint nun neben Switch auch für PS4 und Idea Factory International hat dazu heute neue Details. Man kündigte nämlich Mary Skelter: Locked Up in Love – True End an. Die romantische Visual Novel war in Japan als Vorbestellerbonus verfügbar. Im Westen wird sie als kostenloser DLC zur Verfügung stehen.

In der Visual Novel geht ihr mit der Blood Maiden eurer Wahl auf ein skurriles Date am Strand. Könnt ihr mit der Hitze umgehen? Fans dürfen sich auf ein kostenloses Grand Finale Bundle auf beiden Konsolen freuen, das neben dem True-End-DLC auch zahlreiche weitere Items und Job-Sets beinhaltet.

Bildmaterial: Mary Skelter Finale, Idea Factory International, Compile Heart