Final Fantasy VII Remake: Szenario-Autor Nojima findet einen Roman über Vincent interessant

Auf der offiziellen Final-Fantasy-Website hat Square Enix heute ein neues Interview mit Szenario-Autor Kazushige Nojima veröffentlicht. Er ist nicht nur der Autor der Originalgeschichte von Final Fantasy VII und vielen weiteren Final-Fantasy-Spielen. Sondern er schreibt auch Bücher – so zum Beispiel die FF-VII-Romane Der Blick nach vorn* (One a Way to a Smile) oder das neuere The Kids Are Alright*.

Ganz aktuell veröffentlichte Square Enix kürzlich seinen Roman Final Fantasy VII Remake: Traces of Two Pasts in Japan. Der Roman beschäftigt sich mit der Jugend und Kindheit von Tifa und Aerith. Leider gibt es noch keine lokalisierte Fassung davon, aber einige interessante Details haben wir hier für euch übersetzt.

Um diesen neuen Roman dreht sich auch das kleine Interview mit Nojima heute. Nojima verrät dabei unter anderem, dass er sich bei Two Pasts von dem deutschen Juristen und Autor Ferdinand von Schirach hat inspirieren lassen. Besonders dessen Schreibstil mag Nojima.

Die Redaktion fragt ihn, ob sich Fans auf weitere FF-VII-Romane von ihm freuen könnten. „Es ist sehr schwer, diese Romane zu schreiben und der Schmerz bis zum fertigen Manuskript ist noch sehr frisch in meiner Erinnerung. Ich werde erst darüber nachdenken, wenn ich den Schmerz vergessen habe“, sagt Nojima und lacht dabei.

Die Fragesteller haken aber gleich nach und finden, Nojima könnte doch einen Roman über Yuffie und ihre Kindheit schreiben. „Da bin ich mir nicht sicher… neben Yuffie wären alle Charaktere in dieser Geschichte alt. Vielleicht wäre ein Roman zu Vincent interessanter“, glaubt Nojima. Was meint ihr?

Wird „Two Pasts“ vielleicht lokalisiert?

Bevor Nojima den nächsten Roman veröffentlicht, würden sich Fans hierzulande sicher erstmal über eine Lokalisierung von Two Pasts freuen. Ob Final Fantasy VII Remake: Two Pasts auch lokalisiert wird, steht derzeit aber noch in den Sternen. Es ist durchaus denkbar. Square Enix zeigte sich in dieser Hinsicht zuletzt sehr flexibel. So wird im Dezember der massive Material Ultimania Guide hierzulande lokalisiert erscheinen.

Außerdem lokalisierte man schon das Büchlein Final Fantasy VII Remake World Preview*. Nicht zuletzt gab es kürzlich sogar eine deutschsprachige Veröffentlichung des bereits erwähnten Romans Final Fantasy VII: The Kids Are Alright*. In diesem Buch erfahrt ihr zum Beispiel mehr über Leslie und Kyrie, die ihr vielleicht erst aus dem Remake kennt.

